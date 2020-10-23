Alaca’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorum’un Alaca ilçesi Mezbahane Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yozgat Yolu üzeri Alaca ilçe çıkışında yaşanan kazada bir kamyonla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki bir yolcu hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Olay yerinde yaşamını yitiren yolcu, cenaze aracıyla morga kaldırılırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye sevkedildi.

‘ÖLÜM KAVŞAĞINA ÇARE BULUNSUN’

Kazayla ilgili bilgi veren görgü tanıkları, “Trafik kazalarının eksik olmadığı bu ölüm kavşağına acilen çare bulunmasını istiyoruz” dediler.

Aynı güzergâhtaki Zile-Yozgat Kavşağı’nda da benzer sahneler yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 18:54