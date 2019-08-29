Alkollü sürücü apartman bahçesine uçtu

FATİH BATTAR

Çorum’da alkollü sürücü 2 araca çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu.

Olay dün gece 23.50 sularında Ulukavak Mahallesi Garantievler 8.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen bir araç sürücüsü 2 araca çarparak bir apartmanın bahçesine uçtu.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü otomobili bıkarak olay yerinde kaçtı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 17:40