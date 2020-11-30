FATİH BATTAR

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü sürücü park halindeki iki araca çarptı. Kaza, Gazi Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde, Gazi Caddesi’nde alkollü sürücü park halindeki iki araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü bekçiler tarafından yakalandı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, alkollü sürücünün aracı çekici ile çekildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 17:50