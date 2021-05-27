Altınları bozdurunca yakayı ele verdi

Buharaevler Mahallesi’nde bir evden 102 bin TL değerinde altın çalan hırsız yakalandı.

Çorum merkez Buharaevler Mahallesi’nde bir evden 102 bin TL değerinde altın çalan hırsız, bir kısmını kuyumcuda bozdurduğu altınları harcayamadan yakayı ele verdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bir evden 102 bin TL değerinde altın çalan hırsız, çalınan altınlarla birlikte yakalandı.

Şüphelinin çalınan altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurduğu tespit edilirken, 33 bin TL para ve altınlar müştekiye teslim edildi.

Şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı.