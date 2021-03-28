Ambulans kaza yaptı, bir sağlıkçı ağır yaralı

EROL TAŞKAN

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı. Can kurtarmak için seferber olan sağlıkçılar, can pazarının içine düştü.

Tuzcular Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, göğüs ağrısı şikayeti olan bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı.

Saat 20,18’de meydana gelen kazanın etkisiyle otomobil karşı kaldırıma savrulurken, ambulansta görevli bulunan şoför İ. E. B. ve iki acil tıp teknisyeni yaralandı.

Şoför ve diğer teknisyen C. E., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Acil Tıp Teknisyeni M. G.’nin kafatası çatladı. Diğer otomobilde bulunan sürücünün ise ayağı kırıldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla gelen sağlıkçılar, meslektaşlarına ve diğer araçtaki yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Gözünde kanama olduğu öğrenilen Acil Tıp Teknisyeni’nin bilinç durumunun yerinde olmadığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 22:48