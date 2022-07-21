Ankara'da Çorum otobüsüne baltalı saldırı!

Ankara'da Çorum'un yerli otobüs firmasına ait bir otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

İddialara göre Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kimliği belirsiz kişiler otobüsün önünü kesti. Otobüse binmek isteyen şehir eşkıyalarına şoför izin vermedi. Şoförün kapıyı açmamasına sinirlenen saldırganlar bu kez baltayla otobüsün lastiklerini kesti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarken, lastikleri patlayan otobüs, polis ekiplerinin yardımıyla lastikleri değiştirildikten sonra yoluna devem etti.

Polis kaçan saldırganları arıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022, 13:32