Ankara yolunda iki araç çarpıştı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Ankara Yolu Şeker Fabrikası önünde yaşanan trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Muharrem C’nin kullandığı 19 ABS 939 plakalı otomobil, Abdulkadir Ç’nin kullandığı 71 DA 859 plakalı otomobille çarpıştı. Muharrem C., çevrede bulunan vatandaşların da yardımı ile sıkıştığı otomobilinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi takla atarak terk dönerken, bir diğer otomobil de orta refüje çıktı.

Kazaya karışan otomobiller yoldan alınıncaya kadar, trafik akışının kontrollü olarak seyrettiği yol, kaza yerinin temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.