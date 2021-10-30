Ankara yolunda intihar girişimi

FATİH BATTAR

Çorum'da bir kişi Ankara yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün karşısındaki 8 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan ve bunalıma giren Ahmet Ö.(34) Ankara yolunda 8 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Ayaklarını çatıdan aşağı sarkıtan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek intihara karşı önlem aldı.

Şahsı indirmek için yakınlarının ve polis ekiplerinin ikna çabası sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 22:06