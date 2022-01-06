FATİH BATTAR
Çorum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu. Olay önceki gün Bahçelievler Şenyurt 1.sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 FEF 98 plakalı otomobil bir apartmanın bahçesine uçtu.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçeye uçan araç sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de bahçeye uçan aracı vinç yardımıyla çıkardı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.