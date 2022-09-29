Aracı yanmaktan son anda kurtardı

FATİH BATTAR
Çorum'da dün akşam saatlerinde park halindeki araç bir anda alev aldı.
Aracın yandığını gören market sahibi yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek, aracı yanmaktan kurtardı.
Yangın, dün akşam 20:30 sularında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede park halindeki araç bir anda alev aldı.
Market önünde aracın alev aldığını gören Aykaç Market sahibi Yunus Aykaç, dükkandan yangın tüpünü aldığı gibi yanan araca müdahale etti.
Aracı alev almaktan kurtaran market sahibi, Çorum'da günün kahramanı olmayı başardı. Araç sahibi de Yunus Aykaç'a teşekkür etti.