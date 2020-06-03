Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Baba ve oğlu öldürüldü!

Çorum'un Osmancık ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Öbektaş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K. (20), tüfekle amcası İdris K. (58) ile oğlu Gülami K'ye (27) ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kavganın büyümemesi için önlem aldı.

Kaçmaya çalışan Dursun K, jandarma ekiplerince yakalandı. Baba ve oğlunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 14:35