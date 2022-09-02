Asansör boşluğuna düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
İstanbul'da yaşayan Çorumlu işçi Murat Eyvaz (45), işyerinde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre İstanbul'da bir çorap fabrikasında çalışan Murat Eyvaz, dün öğlen saatlerinde asansör boşluğuna düştü.
Eyvaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Eyvaz, düştüğü yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede düşmeye bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesinin bugün Cuma namazından sonra İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 19:22