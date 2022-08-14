Asansör dairesinde çıkan yangın korkuttu

FATİH BATTAR

Çorum’da bir apartmanın asansör makine dairesinde çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu.

Yangın, 14.00 sularında Esnafevleri 3.Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre elektrik kontağından asönsör makine dairesinde yangın çıktı.

Yangını gören apartmanın sakinleri 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek diğer dairelere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.