Asker ocağına giden genç Çorum'daki kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün öğle saatlerinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden gencin asker ocağına teslim olmaya gittiği öğrenildi.

Kaza Çorum-Samsun yolundaki Sıklık Tabiat Parkı karşısında meydana geldi. Arızalanan Tır'ın geri kayması sonucu 66 LP 131 plakalı otomobilin üstünden geçti. Kazada asker ocağına teslim olmaya giden Kemal Çalışkan hayatını kaybederken, arkadaşları ise ağır yaralandı. Yozgat'ın Çayıralan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan 2 gencin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 18:15