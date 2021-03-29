At arabasından düşen genç ağır yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada at arabasından düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bugün saat 16.45 sularında meydana gelen kazada refüje çarpan at arabasından başının üstüne düşen genç yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kafasının üstüne düşen gence ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı genç ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 17:57