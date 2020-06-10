Ayaz köyü alevler teslim aldı

Çorum merkeze bağlı Ayaz Köyü'nde büyük bir yangın çıktı. Akşam saatlerinde Ayaz Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ayaz Köyünde ikamet eden N.G.’nin torunlarının yangın çıkarttığı öğrenildi. S.S.Ç., F.A. ile N.E.G. isimli çocukların, dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tek katlı, ev, ahır ve tandırlık bölümü bitişik olan binada tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kuru otların yanarak dev alevlere bürünmesi sonucu yangın, ahır ve eve de sıçradı.

Ahır bölümünde bulunan toplam 11 adet büyükbaş hayvandan 2 adedi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yoğun dumandan dolayı ahıra girilemediğinden 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması, teselli kaynağı olurken, yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı

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Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 00:41