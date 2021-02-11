Çorum’un Osmancık ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adem Bakır yönetimindeki 16 GB 699 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Vahit Karaçay yönetimindeki mangan cevheri yüklü 74 BZ 648 plakalı, 74 BU 916 dorse plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Şahide Bakır kaza yerinde hayatını kaybebederken, sürücü Adem Bakır ise kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahide ve Adem Bakır'ın oğlu Mahmut Bakır ise sıkıştığı yerden Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Şahide Bakır ve Adem Bakır'ın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 15:53