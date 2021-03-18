Babasının beylik silahıyla yaşamına son verdi

FATİH BATTAR

Çorum’da bir genç girdiği bunalımdan kurtulamayarak canına kıydı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erman Ö., emekli polis olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Evden gelen silah sesleri üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Erman Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 çocuk babası Erman Ö'nün yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 21:53