Baca yangını korkuttu

FATİH BATTAR

Çorum’da bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi’nde akşam saatlerinde bir işletmeye ait bacada belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işletme personelleri hemen 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. 5 katlı binada yaşayan vatandaşlar ise panik yasadı. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahale etti. Müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 18:01