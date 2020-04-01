Bağ evine kumar baskını

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı suçlulara göz açtırmıyor.

Edinilen bilgilere göre gelen istihbarat üzerine İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hacıpiri Mahallesi’nde bulunan bağ evine baskın düzenlendi.

Yapılan baskınında kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye kumar oynamak ve Korona virüs tedbirleri kapsamında emre aykırı davranıştan toplamda 14.500 TL idari yaptırım uygulandı. Bağ evi sahibine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan TCK kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 21:26