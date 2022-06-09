Baldızını öldüren zanlı Adliye'ye sevk edildi

FATİH BATTAR

Çorum'da sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı, emniyet güçlerine teslim oldu.

Olay, 31 Mayıs’ta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti.

Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, eniştesi tarafından 8 yerinden vuruldu. Ağır yaralanan Ezgi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’ dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Zanlı karakoldaki ifadesinin ardından Adliye’ye sevk edildi.





Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 15:58