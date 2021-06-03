Banyo sobası yangın çıkardı

FATİH BATTAR

Çorum'da banyo sobasından sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan yangında ev büyük hasar gördü. Alt katında fırının bulunduğu binada çıkan yangın binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Kulaksız Camii'nin yanındaki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üç itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan binalara sıçramada söndürüldü. Banyo sobasından çıktığı öğrenilen yangında evin bazı bölümlerinde büyük hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

