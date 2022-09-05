Barajda intihar eden adam yaşam savaşını kaybetti

Çorum'da Çomar Barajı'nda silahla intihara kalkışan ve ağır yaralanan adam 3 günlük yoğun bakım savaşını kaybetti.

Çorum’da evli ve bir çocuk babası Serdar Y. (37), girdiği bunalım sonucu Çomar Barajı’nda intihara kalkışmış ve başından ağır yaralanmıştı.

Yakınlarının ve Jandarma ekiplerinin ikna çabasına rağmen yanında getirdiği silahla başına ateş eden Sardar Y, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.

Serdar Y,'nin 3 günlük yoğun bakım savaşını kaybettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 12:14