Barajda kadın cesedi bulundu

FATİH BATTAR

Çorum’da Çomar Barajı’nda kadın cesedi bulundu.

Barajda kadın cesedi gören vatandaşlar Jandarma’ya ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekibi baraj kıyısında kadına ait olduğu düşünülen bir çanta buldu.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kadının cesedini incelerken, kadına ait olduğu düşünülen çantada yapılan aramada bir not da bulundu.

Çantadan çıkan telefonundan kadının yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Edinilen bilgilere barajda cesedi bulunan kadının Uğurludağ nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Nazan Soyaslan olduğu öğrenildi. Kadına ait olduğu düşünülen çantada bulunan telefonunda yapılan incelemede Soyaslan’ın en son görüşme yaptığı kişiye intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 17:44