Bariyerlerin üzerinde böyle ilerledi

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolünü kaybeden araç bariyerlerine üzerine çıkarak yaklaşık 800 metre bariyerlerin üzerinden ilerledi. Görenleri şaşkına çeviren kazada neyseki yaralanan olmadı.
Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında 21 DR O27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üstünde 800 metre ilerleyen aracı görenler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.