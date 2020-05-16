Başından vurulan genç hayatını kaybetti

Çorum'da, geçtiğimiz günlerde sahur vakti Gazi Caddesi'nde başından vurularak yaralanan 21 yaşındaki Fatih E, yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi.

Olay geçtiğimiz 13 Mayıs gecesi sahur vaktinde gerçekleşti. Gazi Caddesi'nde karşılaşan Fatih E. (21) ile K.B. (17) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, tabancayla Fatih E'ye ateş etmişti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Fatih E, yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kayberedek, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan K.B'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 15:14