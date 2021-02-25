Bekçilik yaptığı işyerinde arkadaşı tarafından öldürüldü

FATİH BATTAR

Ankara Sincan’da taş ocağında bekçilik yapan Çorumlu İsmail Abaz, işyerinde tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, bugün Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir taş ocağında meydan geldi. Taş Ocağı’nda bekçilik yapan Çorumlu İsmail Abaz, işyerinde tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, taş ocağının bekçisi İsmail Abaz ile eskiden taş ocağında çalışan arkadaşı Serkan O. ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Taş ocağında Bekçi olarak görev yapan İsmail Abaz, Serkan O.'ya bıçak çekti. Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan Bekçi İsmail Abaz'a ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail Abaz olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O, polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle katil zanlısı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Abaz Sincan Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından merhumun cenazesi Bayat’a gönderildi. Abaz’ın bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bayat’ın Beğdilli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:27