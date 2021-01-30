İstanbul Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde görev yapan Çorumlu polis memuru Halil Akkaya beylik silahı ile canına kıydı.

Çorum İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki polis memuru bugün 15:00 sularında Eyüpsultan Göktürk yolunda aracıyla ormanlık alanda durarak beylik silahı ile yaşamına son verdi.

Kapıları açık şekilde duran otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada ormanlık alanda bir cesedin olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.