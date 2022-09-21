Biçerdöverden düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden düşen Çorumlu Ünal İhtiyar (43) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ünal İhtiyar Bandırma’nın Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden inmek istediği anda bilinmeyen bir sebepten dolayı aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşların Jandarma ekiplerine ve 112 Acil sağlık ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı olarak yerde yatan Ünal İhtiyar’a olay yerinde müdahalede bulundu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ünal İhtiyar 4 gün boyunca bilinci kapalı bir şekilde hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. İhtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi cenazesi bugün Uğurludağ'a bağlı Yarımca köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.