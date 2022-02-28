Bir aylık yaşam savaşını kaybetti

M.BURAK YALÇIN

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çorumlu Yunus Efdal(59) tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Yunus Efdal, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Yunus Efdal’ın cenazesi 1 Mart Salı günü(yarın) öğle namazına müteakiben Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

27 Ocak tarihinde Niğde-Ankara Otoyolunda meydana gelen kazada Yunus Efdal’ın eşi Beyaz Efdal, oğlu Mert Efdal ve torunu Ahmet Bircan da hayatını kaybetmişti.