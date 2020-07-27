Bizans dönemine ait eserleri satarken yakalandılar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine yaptığı 2 ayrı operasyonda Bizans dönemine ait 244 adet tarihi eser ele geçirdi.

Çorum ve Osmancık’ta iki ayrı operasyon gerçekleştiren ekipler, Osmancık’ta Osmangazi Caddesi sonunda köy yolları üzerinde 3 kişiyi pazarlık yaparken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan adli arama sonucunda 220 adet tarihi eser yakalnırken, yakalanan eserlerin Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Aynı operasyonun Çorum ayağında ise 1 kişi 24 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandı. İki ayrı operasyonda toplam 244 adet tarihi eser yakalanarak ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 16:57