Bölge Trafik Müdürlüğü’nün önünde feci kaza

FATİH BATTAR

Samsun-Çorum Karayolu Bölge Trafik önünde bir jeep ile ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sat 17.15 sularında Samsun-Çorum yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü’nün önünde gerçekleşti.

Bahattin Şenser yönetimindeki 19 KR 598 plakalı minibüs, şerit değiştirmek isterken Berfin Uzun yönetimindeki 19 ABR 480 plakalı jeep ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Cengiz Sarıtaş bacağından yaralandı. Araç içinde sıkışan Sarıtaş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minibüs ve Jeep’te bulunan 5 kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bu arada kaza nedeniyle Samsun-Çorum yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol yaklaşık 25 dakika sonra trafiğe yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 19:37