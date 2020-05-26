Boş caddede kaza!

Çorum’da dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan sokak ve caddelere rağmen jeep ile otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı.

Kaza, Akpınar Caddesi ile Akşemseddin Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis akibi ilk müdaheleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boş sokak ve caddelere rağmen kazanın olması herkesi hayretler içinde bırakırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 16:09