Boşandığı eşi tarafından katledildi

Çorum'da resmi olarak ayrı yaşadığı eski eşini silahla başına ateş ederek öldüren şahıs, aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10.Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaşayan 33 yaşındaki Alev Seçer, kendisi ile yeniden görüşmek istediği eski eşi Ercan Ö.(36)'nün Çorum'daki evine geldi. Çift evde bir süre tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö. Alev Seçer'i başından vurarak öldürdü. Eşini öldüren Ercan Ö.'de aynı silahla kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyarak polisi arayan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişininde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Alev S. ve Ercan Ö.'nün cenazeleri otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 14:45