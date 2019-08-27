Boşluğa düşen vatandaş yoğun bakımda

HURŞİT BOZKURT

Çorum'da gazetemizin de bulunduğu Hamoğlu İş Merkezi'nde, aydınlatma boşluğundan düşen vatandaş ağır yaralandı.



Önceki gün yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. İkinci katta asansörden inen vatandaş, ikinci katta bulunan ve çevresi korkuluklarla kaplı boşluğa yaklaştı. Dengesini kaybederek ya da bilerek düşüp düşmediği henüz bilinmeyen kazada, olayın iç yüzü yaralanan vatandaşın kendine gelip vereceği ifadeyle ortaya çıkacak.



Talihsiz kazada yaralanan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

