Buhara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Buharaevler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza bugün öğlene doğru Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi.
3'ü park halinde 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, araçlarda büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 12:21