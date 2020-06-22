Çaldığı paraları harcamaya kalkınca yakayı ele verdi!

Osmancık ilçesi Gökdere Köyü’nde bir vatandaşın evindeki çelik kasadan nakit para ve altın çalan şüpheli yakalandı.

Osmancık ilçesi Gökdere Köyü Pamukova Mahallesinde ikamet eden 75 yaşındaki bir vatandaş, evinde bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, kasanın içerisinde hayvanları satması sonucu eline geçen 90 bin TL nakit para ve 6 adet çeyrek altının çalındığını Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Olayla ilgili olarak oluşturulan özel ekip tarafından detaylı yapılan araştırma neticesinde, tespit edilen şüpheli şahsın son 1 haftada maddi harcamalarında anormal artış olduğu belirlendi.

Şüpheli suçunu itiraf ederken, para ve altınlar sahibine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 17:01