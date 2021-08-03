Çaldıkları araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

FATİH BATTAR

Çorum’da çalıntı araçla kaçmaya çalışan zanlılar çevre yolunda kıskıvrak yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Hakan Şanal’a ait Volkswsagen marka aracı kaçıran şahıslar, gece saatlerinde başka bir araçtan çaldıkları plaka ile şehir dışına kaçmaya çalışırken, Pazartesi Pazarı önündeki Çevre yolunda ekiplerin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre çalıntı araç ihbarı alan ekipler, Çevre Yolu'nda Volkswagen marka bir aracı durdurdu. Aracın içindeki iki şahıstan biri kıskıvrak yakalanırken, diğeri ise Pazartesi Pazarı'na doğru kaçmay başladı.Kaçan zanlı da kısa sürede elindeki kuru sıkı silahla Pazartesi Pazarı içinde yakayı ele verdi.

Çalıntı araçta arama yapan ekipler araç içinde 2 tane aynı plaka tespit etti.

Yakalanan zanlılar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Adliye’ye sevk edildi.

Bu arada aracın gerçek sahibi Hakan Şanal da olay yerine gelerek, aracın kendisine ait olmadığına dair ifade verdi.

Dün akşam saatlerinde beri arabayı aradıklarını belirten Şanal; “Araba işyerindeydi elemanlar arabanın kontağını üzerinde unutmuş. Sonra dışarı çıkıp arabanın olmadığını görünce beni aradılar. Abi araba sendemi diye. Belki tanıdık biri almış getirir diye bekledik ama gelen olmayınca polise başvurduk. Dün akşam saat 17.00’dan beri arıyorduk. Sanayiden gelirken tesadüfen arabamı gördüm. Plakayı değiştirmişler ama ben arabamı tandığım için peşlerine düştüm. Ekiplere de haber verdim. Sağolsun ekipler de arabamı hemen buldular.” dedi

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 19:48