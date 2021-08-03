Çalıntı araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

FATİH BATTAR

Çorum’da çalıntı araçla kaçmaya çalışan zanlılar çevre yolunda kıskıvrak yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Hakan Şanal’a ait Volkswsagen marka araçla şehir dışına kaçmaya çalışan zanlılar bugün Pazartesi Pazarı’nda ekiplerin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin aracı çaldıktan sonra yakalanmamak sürekli plaka değiştirdiği öğrenildi. Bugün gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, sahte plakalı Volkswagen marka bir aracı durdurdu. Ekipler aracın çalıntı olduğunu belirledi. Araç içinde yapılan aramada 2 tane aynı plaka tespit edildi.

Ardından ekipler şüphelileri sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Adliye’ye sevk edildi.

Bu arada aracın gerçek sahibi Hakan Şanal da olay yerine gelerek, aracın kendisine ait olmadığına dair ifade verdi.

Dün akşam saatlerinde beri arabayı aradıklarını belirten Şanal; “Araba işyerindeydi elemanlar arabanın kontağını üzerinde unutmuş. Sonra dışarı çıkıp arabanın olmadığını görünce beni aradılar. Abi araba sendemi diye. Belki tanıdık biri almış getirir diye bekledik ama gelen olmayınca polise başvurduk. Dün akşam saat 17.00’dan beri arıyorduk. Sanayiden gelirken tesadüfen arabamı gördüm. Plakayı değiştirmişler ama ben arabamı tandığım için peşlerine düştüm. Ekiplere de haber verdim. Sağolsun ekipler de arabamı hemen buldular.” dedi