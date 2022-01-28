Çevre yolunda feci kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kazada 13 yaşındaki Metin Sol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza bugün Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Metin Sol'a yaya geçidinde hızını alamayan 53 ABA 686 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası küçük çocuk yerde metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz çocuk ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Bu arada küçük çocuğa çarpan otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Metin Sol'un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 15:39