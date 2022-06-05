Çorum'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Çorum'da aynı restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 11 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 5 kişi ile kentteki özel bir hastaneye başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin aynı restorandan yemek yediği belirlendi. 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şikayet üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince söz konusu restorandaki gıdalardan numune alındı.

(AA)