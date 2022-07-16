Çorum'da 2 çocuk babası genç canına kıydı!

Çorum'da yaşayan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Mustafa Gündoğdu, girdiği bunalım sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Olay Üçtutlar Mahallesi Stad 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk babası Mustafa Gündoğdu bunalıma girerek binanın bodrum katında yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcılığının incelenmesinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.