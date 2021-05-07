Çorum'da 2 kişi yaşamına son verdi

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün iki kişi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Bahçelievler Çoraklık mevkiinde ikamet eden 59 yaşındaki Haydar Ö, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verirken, ikindi vaktinde ise Ulukavak mahallesi Çiftlik Caddesi'nde oturan 58 yaşındaki İsmail Y., canına kıydı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Haydar Ö., ve İsmail Y'nin cenazeleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.





Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 18:00