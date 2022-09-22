Çorum'da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum'un İskilip ilçesinde 25 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

İddiaya göre eve giden baba oğlu Burhan K.'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Burhan K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 13:53