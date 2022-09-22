Çorum'da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde 25 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Çorum'da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum'un İskilip ilçesinde 25 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

İddiaya göre eve giden baba oğlu Burhan K.'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Burhan K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere  hastaneye kaldırılırken, kesin ölüm nedeni  yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 13:53
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hayvan Pazarı kapatıldı
Hayvan Pazarı kapatıldı
  1. GÜNCEL