Çorum'da 3 yaşındaki çocuk 4.kattan düştü

Çorum'da oturduğu evin 4. katından düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 19. Sokakta ikamet eden 3 yaşındaki Poyraz T. dengesini kaybederek oturduğu dairenin 4. katından aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Poyraz'ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düşmenin etkisi ile beyin kanaması geçiren ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık meydana gelen küçük Poyraz'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.