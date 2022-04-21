Çorum'da araç yoldan çıktı 5 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Ö'nün kullandığı 41 AHB 546 plakalı panelvan, E-80 kara yolu Osmancık Kızıltepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva E, Münevver Ö, Karakız Ö. ve Merve G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022, 18:36