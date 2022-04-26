Çorum'da aracı kurşun yağmuruna tuttular!

FATİH BATTAR

Çorum’da bir otomobili kurşun yağmuruna tutan zanlılar kayıplara karıştı. Olay, dün akşam 23.45 sularında Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana geldi.

Gece saatlerinde henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler, Sefa K.'ya ait bir otomobili kurşunladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlama olayına karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İddialara göre iki grup arasında iki gün önce silahlı kavga çıktığı kavgadan sonra intikam almak isteyen grubun yanlışlıkla olayla alakası olmayan Sefa K.'ya ait aracı kurşunladıkları öğrenildi.