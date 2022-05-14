Çorum'da başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, İskilip'in İbik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere köyde İmral S. ile arkadaşı H.E arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar konuştu. Evinden silahını alarak gelen H.E, İmral S'yi vurdu. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulan İmral S. olay yerinde hayatını kaybederken, H.E, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 11:36