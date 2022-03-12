Çorum'da bıçaklı kavga!

Çorum'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 21:26