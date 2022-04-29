Çorum'da bıçaklı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde 26 Nisan günü iki grup arasında çıkan bıçaklı-sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 40 yaşındaki Ahmet Karaaslan 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. 

Çorum'da bıçaklı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde 26 Nisan günü iki grup arasında çıkan bıçaklı-sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 40 yaşındaki Ahmet Karaaslan 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. 

Olay 26 Nisan günü İskilip Meydan Mahallesi'nde meydana gelmişti.  İddialara göre iki grup arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşmüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Ahmet Karaaslan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi bugün Akpınar köyünde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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